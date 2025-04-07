В Солнечногорске на треть завершили капремонт Поваровской школы

На улице Клубной в Солнечногорске продолжается капитальный ремонт здания Поваровской школы, работы завершили на треть. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте трудятся более 60 специалистов и используется три единицы техники. Строители ведут устройство полов, лестничных ограждений, кровельные и фасадные работы, занимаются устройством инженерных сетей, штукатуркой стен», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к началу нового учебного года. Общая площадь здания составляет более 1,7 тыс. кв. м, его построили в 1968 году. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, устройство входной группы, замену систем отопления, вентиляции и канализации и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.