В Солнечногорске появится новое производство металлоконструкций

В Солнечногорске появится новый завод по производству металлоконструкций. О планах по реализации проекта рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производство запустит компания «Альфа» в рамках импортозамещения. Объем инвестиций в возведение производственно-складского комплекса и запуск производства составит 100 млн руб.

Объект будет построен на участке, площадь которого составляет 3 га. Его выделили в рамках льготной программы. Ввести его в работу планируется в 2027 году.

На заводе создадут 60 рабочих мест. Планируемая мощность предприятия составит около 870 единиц продукции в год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Солнечногорске приступили к возведению третьей очереди индустриального парка «Есипово».