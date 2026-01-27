В Солнечногорске построили производственную базу Научно-технического центра «ЭЛИНС». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект построили в деревне Радумля. Площадь четырехэтажного комплекса составляет около 20 тыс. кв. м.

На предприятии будут производить специализированные компьютеры и процессоры, которые можно использовать в экстремальных условиях, в том числе на объектах с повышенными нагрузками и рисками.

