В Солнечногорске прокуратура обжаловала приговор по убийству 20-летней давности

Солнечногорская городская прокуратура внесла апелляционное представление на приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном более 20 лет назад, в связи с его чрезмерной мягкостью. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Дело возбуждено в отношении 46-летнего местного жителя по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 27 октября 2002 года он находился в подъезде одного из домов в поселке городского типа Андреевка, где в ходе распития спиртных напитков между ним и его знакомым произошла ссора. Возле подъезда мужчина ударил другого по голове, после чего совместно с соучастником поместил его в багажное отделение автомобиля. Они приехали на пруд «Смородинка», нанесли потерпевшему смертельные ножевые ранения, перетащили труп к пруду и утопили его.

В судебном заседании подсудимый не признал вину, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

