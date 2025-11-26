В Солнечногорске прокуратура помогла восстановить права вдовы участника СВО

Солнечногорская городская прокуратура провела проверку по факту обращения многодетной матери, вдовы участника специальной военной операции о нарушении социальных прав и помогла их восстановить. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, семья более 15 лет проживает в городе Солнечногорске. Супруг заявительницы проходил военную службу и погиб в апреле 2024 года. Она обратилась Министерство социального развития Московской области, чтобы получить соответствующую выплаты, однако ей отказали из-за отсутствия у погибшего постоянной регистрации по месту жительства на территории региона.

В ходе проверки было установлено, что члены семьи военного проживают в Солнечногорске — дети посещают местную школу и наблюдаются в местной поликлинике. В связи с этим городская прокуратура обратилась в суд с иском, требования были удовлетворены.

