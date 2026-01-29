В Солнечногорске проведут капремонт Менделеевской школы

На улице Куйбышева, 7, в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт Менделеевской средней школы, подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их завершат к сентябрю 2026 года.

Школу площадью более 3,8 тыс. кв. м построили в 1970 году. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.