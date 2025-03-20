В Солнечногорске проведут капремонт основного корпуса Поваровской школы

В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт Поваровской школы, расположенной на улице Клубная, подрядчик выполняет кровельные и отделочные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Площадь здания составляет более 1,7 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные и фасадные работы, установят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и не только. Завершить все работы планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.