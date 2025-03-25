В Солнечногорске спасли мужчину, который гулял по замерзшему озеру и потерял сознание

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину, который гулял по замерзшему озеру и потерял сознание. Инцидент произошел в Солнечногорске.

Спасателей вызвали очевидцы. По их словам, мужчина прогуливался с собакой по замерзшему озеру Сенеж примерно в 400 м от берега. Во время прогулки он внезапно упал и не поднимался.

Прибывшие на место специалисты надели гидрокостюмы и направились к мужчине. Убедившись, что пострадавший дышит, спасатели эвакуировали его на берег и передали врачам скорой помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе планируется ввести семь подстанций и постов скорой помощи.