В Солнечногорске стартовали отделочные работы в рамках капремонта Радумльского лицея-интерната

В деревне Радумля городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт «Радумльского лицея-интерната», подрядчик наполовину завершил демонтажные работы и приступил к общестроительным и отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Площадь школы составляет более 2,4 тыс. кв. м, ее построили в 1962 году. В ней обновят фасад, кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во внутренних помещениях и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.