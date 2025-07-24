В Солнечногорске строители завершат капремонт детского сада

В деревне Радумля под Солнечногорском продолжается капитальный ремонт двух зданий детского сада № 44, строительная готовность обоих корпусов превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строителями уже завершены демонтажные работы, завершается ремонт кровли и фасада, параллельно ведутся отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, работы по благоустройству прилегающей к детскому саду территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств бюджета региона, их планируют завершить к началу нового учебного года. Площадь зданий 1950-го года постройки превышает 2,8 тыс. кв. м. В них проведут кровельные и фасадные работы, заменят все инженерные сети, окна и двери и не только.

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