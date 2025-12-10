В Солнечногорске в 2026 году откроют новое здание шестой гимназии

В Солнечногорске на улице Банковская продолжается строительство нового учебного корпуса гимназии № 6, строительная готовность объекта превысила 80% — его планируют открыть в 2026 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Рабочие ведут внутренние отделочные работы – укладку плитки, покраску стен, устройство освещения, монтаж вентиляции и системы отопления, электромонтажные работы», – уточнил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, подрядчик также приступил к монтажу лифтового оборудования и ведет поставка мебели. На объекте задействованы 75 рабочих и четыре единицы техники.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, здание будет рассчитано на 300 учеников. Площадь корпуса составит 5,9 тыс. кв. м, там разместят учебные классы, зал для занятий физкультурой, пищеблок и столовую. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.