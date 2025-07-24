В Солнечногорске в суд направили дело об убийстве, совершенном более 20 лет назад

Уголовное дело об убийстве, совершенном более 20 лет назад, направили в Солнечногорский городской суд для рассмотрения. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Так, было принято решение о возобновлении предварительного расследования дела по факту обнаружения трупа мужчины с признаками насильственной смерти в пруду «Смородинка» поселка городского типа Андреевка в июне 2003 года. К совершению преступления оказались причастны два местных жителей, в отношении одного из них возбудили дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, вечером 27 октября 2002 года обвиняемый находился в подъезде одного из домов в поселка в состоянии алкогольного опьянения и поссорился со своим знакомым. После на улице возле подъезда он нанес своему обидчику удар по голове и совместно с соучастником поместил его в багажное отделение автомобиля. Вблизи пруда они нанесли ему смертельные ножевые ранения, после чего утопили его.

В отношении соучастника уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).