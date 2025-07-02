В Солнечногорске возведут новостройку для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск на улице Школьной продолжается строительство 17-этажного дома, в который переедут переселенцы из аварийного жилья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители выполняют монолитные работы и возводят первый этаж объекта. Он будет предназначен для жителей из домов № 11, 12, 13 микрорайона № 2 поселка Поварово. В общей сложности новостройка будет рассчитана на 705 квартир площадью 27,8 тыс. кв. м. На прилегающей территории рабочие обустроят детскую и спортивную площадки.

Ввести дом в эксплуатацию планируют в IV квартале 2026 года, ключи жильцам начнут выдавать в апреле 2027-го.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.