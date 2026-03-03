В Солнечногорске вынесли приговор по делу о езде на самокате в нетрезвом виде

Солнечногорский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, его возбудили в отношении ранее подвергнутого административному наказанию за аналогичное нарушение мужчины по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 31 июля 2025 года он выехал на дорогу в нетрезвом состоянии. Его задержали сотрудники правоохранительных органов в деревне Вельево. Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на год и шесть месяцев. Самокат осужденного конфисковали в доход государства.

