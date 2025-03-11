В Солнечногорске задержали участников группы, избивших и обокравших мужчину

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и ОМВД России по городскому округу Солнечногорск при поддержке Росгвардии задержали пятерых участников группы, которых подозревают в нападении на уроженца одной из республик Средней Азии возле подъезда дома в поселке Майдарово. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что инцидент произошел в ноябре 2024 года. Злоумышленники избили мужчину, забрали у него пакет, в котором находилось более 4 млн рублей, и скрылись на иномарке. Машину нашли вблизи деревни Бухарово, микрочастицы в ней помогли выявить генетические профили предполагаемых преступников.

«При их сверке с Федеральной базой данных генетической информации сотрудниками полиции установлен неоднократно судимый уроженец ближнего зарубежья. В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы и Московской области сотрудниками уголовного розыска он и его четыре сообщника были задержаны», — отметила Петрова.

Сами задержанные сообщили, что украденные средства они потратили. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ, позже его переквалифицировали на ст. 162 УК РФ. Подозреваемым грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что более 6,3 тыс. преступлений зарегистрировали в Подмосковье в январе.