В Солнечногорске запустили новое производство металлоконструкций

Компания «Аполло» ввела в эксплуатацию предприятие по производству металлоконструкций в индустриальном парке «Есипово» на территории Солнечногорска, в реализацию проекта вложили более 500 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«После вывода завода на полную мощность здесь смогут производить до 1,7 тыс. тонн готовой продукции в месяц», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания занимается производством каркасов зданий, колонн и не только. Директор по развитию компании «Аполло» Радик Сахапов уточнил, что сейчас она собирается доукомплектовать штат и вывести предприятие на полную мощность. По его словам, открытыми остаются вакансии для сварщиков, операторов станков с ЧПУ, разнорабочих.

Отметим, что «Аполло» производила каркасы зданий для центров обработки данных «Сбера», «МегаФона», ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга», а также «Сколково» и ТЦ «Метрополис».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.