В Солнечногорске завершат капремонт Ложковской школы

В поселке Майдарово под Солнечногорском завершается капитальный ремонт корпуса «Ложковской школы», стройготовность объекта достигла 82%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день полностью завершены демонтажные, фасадные и кровельные работы. Строители занимаются отделкой, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, также ведут работы по благоустройству прилегающей к школе территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета региона, их завершат к началу нового учебного года. Площадь здания составит более 1,6 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.