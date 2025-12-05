В Солнечногорске завершат строительство нового корпуса гимназии

В Солнечногорске продолжается реконструкция гимназии № 6, строители возводя там новую четырехэтажную пристройку площадью почти 6 тыс. кв. м, стройготовность объекта достигла 73%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Корпус сможет дополнительно вместить 300 учеников. Инспекторы ведомства контролируют ход его строительства.

Работы проводятся государственным казенным учреждением региона «Дирекция заказчика капитального строительства», их планируют завершить в июне 2026 года.

В здании разместят спортивный и актовый зал, кухню-столовую, специализированные учебные классы и комнаты для организации группы продленного дня. На прилегающей территории обустроят зоны активного досуга и отдыха школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.