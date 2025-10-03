В состав жюри полуфинала конкурса «Женщина — Герой» вошел Григорий Артамонов
Глава Подольска вошел в жюри полуфинала конкурса «Женщина — Герой»
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава Подольска Григорий Артамонов вошел в состав жюри полуфинала конкурса «Женщина — Герой». Мероприятие прошло в ДК «Октябрь». В нем приняли участие 13 жительниц региона.
Артамонов поблагодарил за поддержку проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева и инициатора конкурса — депутата Госдумы Сергея Колунова.
«Каждая из участниц — символ доброты, силы и любви к Родине. Их судьбы — пример преодоления, служения и вдохновения для всех нас. Само участие в конкурсе уже признание значимости и силы девушек», — отметил глава.
