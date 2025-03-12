В составе ЖК «1-й Донской» в Ленинском построят три автостоянки

В ЖК «1-й Донской» Ленинского округа построят три наземных паркинга, рассчитанных в общей сложности почти на 1,5 тыс. машино-мест. Девелоперу ГК ФСК (возводит комплекс под брендом «1-й ДСК») уже выдали разрешение на строительство первого инфраструктурного объекта. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Первая автостоянка будет рассчитана на 499 машино-мест, ее площадь превысит 13,3 тыс. кв. м. Она будет состоять из трех наземных этажей, подземный уровень здания займет мойка на четыре поста.

Второй паркинг площадью 13,3 тыс. кв. м сможет вместить 500 автомобилей, на подземном уровне в нем появится автомойка на два поста с клиентской зоной и помещением шиномонтажа. Еще одна стоянка будет рассчитана на 500 автомобилей, в ней будут встроенный физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн. Общая площадь здания составит около 17 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.