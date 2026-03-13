В Старой Купавне проведут капремонт Центра культуры «Акрихин»

На улице Большая Московская, 116, города Старая Купавна Богородского округа продолжается капитальный ремонт Центра культуры «Акрихин», подрядчик приступил к отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2027 году.

Здание построили в 1981 году, его площадь составляет более 6,3 тыс. кв. м. В нем обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери и не только.

