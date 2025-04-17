В Старых Химках прошла выездная администрация

В Старых Химках в рамках выездной администрации провели встречу с местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.

В рамках встречи представители городских служб и профильных управлений приняли более 70 обращений, большинство из них касались сферы транспорта, благоустройства, социальной поддержки, а также жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В пресс-службе отметили, что такой формат позволяет жителям оперативно решать вопросы и предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры. Они также могут подавать заявки на проведение ремонтных работ.

«Наш дом построен достаточно давно, но мы хотим, чтобы он еще долго нам прослужил. Обратились по поводу его улучшения и благоустройства придомовой территории. Нам очень понравилось, как нас встретили, что нас слышат и понимают. На встрече мы получили обратную связь — уже был дан ответ и указания, чтобы наши проблемы решились как можно быстрее», — рассказала жительница Ленинградской улицы Елена Толчеева.

Предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры могут все желающие, для этого нужно отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.