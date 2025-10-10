В Старых Химках проведут выездную администрацию

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В среду, 15 октября, в Старых Химках пройдет выездная администрация, встречу жителей с профильными специалистами организуют на территории школы № 8 имени Матвеева с 18:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

В рамках мероприятия жители Химок получат консультацию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, предпринимательства и не только. Желающие смогут предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры и подать заявки на проведение ремонтных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.