В Старых и Новых Химках проведут реконструкцию теплосети

Специалисты «ТСК Мосэнерго» проводят комплексную реконструкцию тепловых сетей в Старых и Новых Химках, работы проходят в рамках планового ремонта и инвестиционной программы для повышения надежности системы и предотвращения аварийных ситуаций в отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.

Так, ремонт участка магистральных трубопроводов уже провели в Старых Химках вблизи домов № 4 и № 6 на улице Кирова, там в рамках текущего ремонта заменили 40 м теплосети. Кроме того, работы ведутся у дома № 7 на улице 9 Мая.

В общей сложности в 2025 году в городе обновят около 24 км тепловых сетей. Кроме того, специалисты также проводят работы по модернизации центральных тепловых пунктов. Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосетей, это позволит улучшить качество теплоснабжения в 889 многоквартирных домах – там проживают более 200 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.