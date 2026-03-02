В столичном регионе за год выплатили пособие 1,2 тыс. семей, которые взяли детей на воспитание

В столичном регионе за 2025 год выплатили единовременное пособие более чем 1,2 тыс. семей, которые взяли детей на воспитание. Об этом сообщает Отделение СФР по Москве и Подмосковью.

Получить такую меру поддержки могут усыновители, опекуны, попечители или приемные родители. Важным условием является российское гражданство и прописка в РФ.

Размер выплаты фиксированный для всех семей вне зависимости от уровня их дохода. С февраля 2026 года это 28 450 рублей. В случае усыновления ребенка с инвалидностью, старше 8 лет или нескольких детей, являющихся братьями или сестрами, размер пособия составляет 217 384 рублей.

Чтобы получить пособие, нужно подать заявление на Госуслугах, в МФЦ или в отделении СФР. Сделать это нужно в течение полугода с момента вступления в силу решения об усыновлении, опеке или принятия ребенка в семью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды приемным семьям региона.