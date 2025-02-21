В строительство нового административно-делового центра в Дубне вложат 2 млрд руб. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект строится на территории апарткомплекса Green Park в ОЭЗ «Дубна» в рамках соглашения, заключенного областным правительством и компанией «СтройМакс Специализированный Застройщик».

Участок под возведение центра с гостиницей был предоставлен в аренду без торгов. Сейчас степень готовности объекта составляет около 10%. Завершить строительство планируется к концу 2027 года.

Реализация проекта и ввод объекта в эксплуатацию позволит создать в округе порядка 30 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области построят шестую ОЭЗ — «Большой Серпухов». Работы по ее созданию стартуют в текущем году.