В строящейся поликлинике в Ленинском округе установят МРТ-аппарат

В деревне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, рабочие осуществляют поставку и сборку медицинского оборудования, в том числе аппарата в кабинете МРТ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На стройке трудится команда из 150 человек. Строители завершают фасадные и отделочные работы, ведут монтаж инженерных коммуникаций, осуществляют поставку и сборку новой мебели и медицинского оборудования», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», стройготовность объекта превысила 85%. Площадь здания составит 9,9 тыс. кв. м, в нем будет шесть этажей.

Для пациентов обустроят кабинеты приема врачей, неотложной помощи, дежурного врача и травматологический пункт. Открыть поликлинику планируют летом 2025 года, здесь будут обслуживать 55 тыс. человек.

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