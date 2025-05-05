В Ступино демонтировали аварийный жилой дом, который был расположен в Банном переулке. Об этом рассказали в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный дом площадью около 480 кв. м. был возведен в 1940 году. Со временем конструкции здания износились, и объект признали аварийным. Его жильцов расселили, а само здание снесли.

Работы по демонтажу объекта провели в первом квартале текущего года. На данный момент участок полностью очищен от строительных отходов. На нем планируется создать сквер.

В Ступино выявили 412 объектов незавершенного строительства. Работы провели уже на 349 из них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству логистических комплексов.