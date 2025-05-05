В Ступино демонтировали аварийный жилой дом
Аварийное здание жилого дома снесли в Ступино
Фото: [Мособлархитектура]
В Ступино демонтировали аварийный жилой дом, который был расположен в Банном переулке. Об этом рассказали в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.
Двухэтажный дом площадью около 480 кв. м. был возведен в 1940 году. Со временем конструкции здания износились, и объект признали аварийным. Его жильцов расселили, а само здание снесли.
Работы по демонтажу объекта провели в первом квартале текущего года. На данный момент участок полностью очищен от строительных отходов. На нем планируется создать сквер.
В Ступино выявили 412 объектов незавершенного строительства. Работы провели уже на 349 из них.
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