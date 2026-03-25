В Ступино дорожники провели ремонт ям и знаков

Ремонт ям и дорожных знаков провели в Ступино
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора провели ремонт элементов инфраструктуры в ходе мероприятий по содержанию региональных дорог в Ступино. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, например, они устранили дефекты покрытия на проспекте Победы в Ступино и на дорогах в деревнях Шматово и Алфимово и селе Большое Алексеевское, привели в нормативное состояние дорожные знаки на Староситненском шоссе вблизи СНТ Радуга, на улице Старомихневской в поселке городского типа Михнево, на улице Шоссейной в селе Аксиньино и на 89-м км Каширского шоссе в селе Киясово. Кроме того, в Ступино починили светофор на улице Андропова, а также отремонтировали линии освещения на улице Академика Белова и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.