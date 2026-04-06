В Ступино ликвидируют аварийный дом

В городском округе Ступино продолжается работа по ликвидации аварийных строений. В поселке городского типа Михнево начался демонтаж жилого дома № 36А на улице Советской. Соответствующую информацию распространила пресс‐служба Мособлархитектуры.

Строение представляет собой двухэтажный кирпичный дом, возведенный в 1962 году. Общая площадь здания достигает примерно 300 кв. м. Из‐за значительного физического и морального износа несущих конструкций и других элементов постройки объект официально признали аварийным.

Чтобы обеспечить безопасность жителей, власти реализовали меры в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»: все жильцы 8 квартир были своевременно расселены. Сейчас подрядная организация выполняет демонтаж аварийного здания, завершить который планируют до конца текущего месяца.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сейчас в регионе работают над расселением домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года.