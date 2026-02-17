В Ступине на четверть завершили капремонт первого лицея

На улице Чайковского в Ступино продолжается капитальный ремонт здания Лицея № 1, строительная готовность объекта составляет 25%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы 100 человек и одна единица техники. Они ведут демонтажные, отделочные и общестроительные работы, ремонтируют фасад и кровлю, осуществят монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь школы составляет более 3,3 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники и не только. Открыть учреждение планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.