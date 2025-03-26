В Ступино на треть выполнили капремонт второго лицея

В Ступино уже на треть выполнили капремонт в лицее № 2. Степень стройготовности объекта составляет 35%, рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение расположено на улице Тимирязева. Площадь трехэтажного здания составляет более 3,3 тыс. кв. м. Его ремонтируют в рамках госпрограммы.

Сейчас на площадке трудятся 40 рабочих. Специалисты занимаются устройством инженерных сетей, проводят кровельные и общестроительные работы. Завершить капремонт планируется к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что ход капремонта в образовательных учреждениях региона необходимо держать на строгом контроле.