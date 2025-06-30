В Ступино пациенту спасли кисть, перерезанную болгаркой

В Ступинскую больницу экстренно поступил 30-летний мужчина с тяжелой травмой кисти, которую он получил при работе с болгаркой. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Пациенту провели операцию, в результате которой врачам удалось спасти руку от ампутации. Врач-травматолог Ступинской больницы Олег Шишкин уточнил, что он поступил с серьезной травмой — значительной деформацией костей и мягких тканей.

«В процессе хирургического вмешательства, которое длилось три часа, мы остановили кровотечение, а после выполнили первичный остеосинтез пястных костей спицами и послойно ушили мягкие ткани», — добавил врач.

После хирургического вмешательства состояние мужчины улучшилось, его выписали домой. Пациенту предстоит пройти курс реабилитации, чтобы восстановить функцию руки.

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