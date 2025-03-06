В Ступино после ДТП, в котором погибла женщина, возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбудили после массовой аварии в Ступино
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В ГУ МВД России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту массовой дорожной аварии, которая произошла утром в четверг в Ступино.
В результате ДТП, произошедшего на трассе М-4 «Дон», погибла женщина 1982 года рождения. Еще трое получили телесные повреждения. В их число вошел несовершеннолетний.
Областная прокуратура взяла ход расследования дела на контроль.
Ранее сообщалось, что на участке дороги столкнулись грузовик и три легковушки.