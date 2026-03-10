В Ступино построили современный центр контроля качества кормов для сельхозживотных

На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» готовится к открытию современная лаборатория — центр качества кормовой продукции для сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализовала компания «Мустанг Технологии Кормления», которая специализируется на выпуске кормов для сельскохозяйственных животных.

В строительство лаборатории инвестировали более 150 млн рублей. Сейчас здесь устанавливают необходимое оборудование. В центре можно будет проверять корма на содержание витаминов, микроэлементов и уровень микотоксинов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.