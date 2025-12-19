В Ступино строители приступили к сборке мебели в Михневской подстанции скорой помощи

В поселке Михнево городского округа Ступино строители приступили к сборке и расстановке мебели в новой подстанции скорой помощи, рассчитанной на пять бригад в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в них задействованы более 70 человек и восемь единиц техники.

В здании два этажа, его площадь составила около 2 тыс. кв. м. Там обустроят диспетчерскую службу, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовую, кабинеты для предрейсовых осмотров и другие помещения. Объект возвели по индустриальной технологии PRO module, разработанной на научно-производственной базе концерна КРОСТ. Открыть его планируют в начале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.