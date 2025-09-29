В Ступино успешно прооперировали молодого человека со стрелой в груди

Специалисты Ступинской больницы вытащили стрелу из груди 20-летнего парня. О необычном случае рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил молодой человек со стрелой в грудной клетке. Травму он получил в парке, где вместе с девушкой занимался стрельбой из спортивного лука. Стрела отскочила рикошетом от дерева и попала в пострадавшего.

Пациента экстренно направили на операцию. Стрела прошла между ключицей и первым ребром парня, пробив верхушку легкого на глубину около 6 см. Крупные кровеносные сосуды не пострадали. Врачи успешно удалили инородное тело, ушили поврежденное легкое и дренировали плевральную полость.

Сейчас молодой человек находится в отделении хирургии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. В ближайшее время его выпишут.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках областного съезда педиатров рассказал о развитии детского здравоохранения в регионе.