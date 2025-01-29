В Ступино в рамках капремонта лицея приступили к внутренней отделке помещений

Капремонт в лицее №2 в Ступино завершат к 1 сентября, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области. На объекте уже начались работы по внутренней отделке помещений.

Учреждение расположено на улице Тимирязева. Его площадь составляет более 3,3 тыс. кв. м. В здании три этажа. До начала ремонтных работ все помещения здесь находились в неудовлетворительном состоянии.

В ходе капремонта в лицее заменят все инженерные системы, включая канализационную, вентиляционную и отопительную. Кроме того, здание оборудуют видеонаблюдением, пожарной и охранной сигнализацией.

На площадке трудятся 35 рабочих. Сейчас проводятся общестроительные работы: устройство стяжки пола, штукатурка стен, электромонтажные работы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что ход капремонта в школах следует держать на строгом контроле, чтобы вводить учреждения в установленные сроки.