В Ступино запустили завод по производству кетчупа и майонеза

В Ступино запустили новый завод по производству кетчупа, майонеза и других соусов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проект реализовало ООО «ПК Печагин» в поселке Михнево за 1,5 млрд рублей. Мощность предприятия составит 48 тыс. тонн продукции в год. Здесь создано 200 рабочих мест.

На территории предприятия создали производственный корпус, котельную, насосную станцию, проходную-диспетчерскую, очистные сооружения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.