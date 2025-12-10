В Ступино завершат строительство подстанции скорой помощи

В рабочем поселке Михнево городского округа Ступино продолжается строительство нового здания подстанции скорой медицинской помощи, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, их выполняет ГКУ МО «Дирекция единого заказчика капитального строительства» («ДЗКС») совместно с администрацией городского округа Ступино в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

Медицинский объект площадью 1,3 тыс. кв. м будет рассчитан на одновременное размещение пяти медицинских бригад, пациентов будут обслуживать круглосуточно. Финансирование работ обеспечивается за счет средств областного бюджета.

В здании обустроят кабинеты диспетчерской службы, конференц-залы, учебные классы, зону приема пациентов и административные помещения. Рядом с ним возведут контрольно-пропускной пункт и автомобильный бокс с автомойкой для санитарного транспорта. Завершить работы планируют в декабре 2025 года.

