В Ступино завершилось строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В Ступино на улице Горького достроили девятиэтажный дом, рассчитанный на 189 квартир, 159 из них получат переселенцы из аварийного жилья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в доме разместили однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В ведомстве уточнили, что общая площадь расселяемых помещений составила 4,6 тыс. кв. м.

«Наша задача — чтобы люди сразу почувствовали себя дома», — отметил руководитель проекта компании Станислав Котец.

Ключи от новых квартир жильцы получат в апреле. На прилегающей территории для них обустроили детские и спортивные площадки, вблизи есть детский сад, школа, медицинский центр и торгово-развлекательный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.