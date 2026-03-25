В Талдоме пчеловод получил участок площадью 7,3 га для развития хозяйства

В Талдоме пчеловод получил участок площадью 7,3 га для развития фермерского хозяйства. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Участок земли сельскохозяйственного назначения расположен вблизи деревни Федоровское.

Сейчас в хозяйстве 20 семей пчел породы Карника и Бакфаст. Пасека занимает 1,8 га. Полученный участок земли будет засеян медоносными травами.

В этом году в Подмосковье предусмотрено 40 видов субсидий и грантов для АПК. Общий объем господдержки составляет 5,9 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей – средства федерального бюджета.

