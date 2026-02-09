В Талдоме стартовал демонтаж на месте строительства пожарного депо

В Талдоме на месте строительства нового пожарного депо стартовали демонтажные работы, новое здание на улице Красина будет рассчитано на шесть машино-мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В депо обустроят помещения для личного состава, пункты связи, кабинеты фельдшера, гараж для пожарной техники и ее обслуживания. На прилегающей территории появятся противопожарные подъезды и площадки для маневров, а также парковка для служебного и личного транспорта.

Работы завершат в 2026 году, это позволит повысить пожарную безопасность и оперативность реагирования в населенных пунктах округа. Их проведут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.