В Талдоме стартовало благоустройство площади Карла Маркса

В 2025 году в Талдоме проведут второй этап благоустройства площади Карла Маркса, работы уже начались. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Мы создаем современное общественное пространство с пешеходной зоной, вечерней подсветкой и местами для отдыха, сохранив при этом историческую идентичность. Памятник Ленину останется на своем месте как символ ностальгии для многих жителей», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочим предстоит создать здесь пешеходную зону, точки питания, зону для массовых мероприятий, установить современное освещение, провести озеленение и не только. Обновление территории пройдет по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.