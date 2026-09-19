В Талдомском более чем на 60% выполнили реконструкцию напорного коллектора

В поселке Вербилки Талдомского городского округа продолжается реконструкция напорного коллектора, строительно-монтажные работы начались в апреле, завершить их планируют до конца 2026 года. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В этом году мы проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капремонту ключевых объектов и сетей. Работы не прекратятся ни в один сезон, при этом подача коммунальных услуг жителям не остановится — на время перекладки ресурсы пойдут в дома с соседних объектов. Один из заметных эффектов на уже реализованных объектах — снижение или полное исчезновение жалоб на запах и качество воды», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Строительная готовность объекта составляет 64%. На площадке задействованы девять рабочих и пять единиц техники. Обновление затронет 50 тыс. жителей. На разных участках ведется прокладка коллектора закрытым способом, часть работ уже завершена. Также начат монтаж колодцев с запорной арматурой.

Технология горизонтально-направленного бурения позволяет с помощью управляемых буровых установок прокладывать трубы без вскрытия грунта — под дорогами, коммуникациями и другими препятствиями. Это ускоряет работы и сохраняет благоустройство территории.

С начала реконструкции специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, совершили около 60 выездов на объект. Инспекторы проверяют соблюдение технологий, качество материалов и соответствие проектной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.