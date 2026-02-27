В Талдомском округе для участника СВО провели экскурсию по проекту «Промышленный туризм»

Участник специальной военной операции в сопровождении социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества» Сергея Чертарижского посетил ООО НТК «Нордоил» в городе Талдом с ознакомительным визитом в рамках проекта «Промышленный туризм». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники смогли ознакомиться с производственными мощностями компании, технологическими процессами и условиями труда. Там занимаются производством моторных масел для техники, адаптированных к суровому климату.

В ведомстве подчеркнули, что подобные мероприятия позволяют участникам СВО оценить перспективы трудоустройства после возвращения домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.