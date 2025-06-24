В Талдомском округе построят новый дом для переселенцев из аварийного жилья

В Талдомском округе севернее микрорайона «Юбилейный» продолжается строительство нового дома, куда переедут 202 жителя расселяемых аварийных помещений. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В Талдомском округе продолжается строительство пятиэтажного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья. В новый дом севернее микрорайона Юбилейный будет расселено 202 человека из 74 аварийных жилых помещений», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строители выполняют армирование и бетонирование вертикальных конструкций технического этажа здания, полностью строительство завершат в конце 2026 года. В общей сложности в округе расселят более 670 человек из 9,5 тыс. кв. м непригодного жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.