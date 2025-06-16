В Талдомском округе снесли аварийный жилой дом

В рабочем поселке Запрудня Талдомского округа на улице Вокзальная снесли аварийный жилой дом № 7, площадь которого составляла около 230 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

В ведомстве уточнили, что одноэтажное здание утратило эксплуатационную надежность, поэтому было признано аварийным. Жильцов шести квартир расселили в рамках реализации областной государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», а дом — включили в перечень для ликвидации.

Администрация округа провела работы по демонтажу в конце мая 2025 года, участок уже освободили от аварийного жилья и расчистили от строительного мусора. Решение о дальнейшем использовании освободившейся территории пока не приняли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.