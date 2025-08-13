В Талдомском округе завершилось строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В поселке городского типа Вербилки Талдомского округа на улице Заводская завершилось строительство многоквартирного жилого дома для переселенцев из аварийного жилья, объекту выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Четырехэтажный корпус возвели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в него переедут 309 граждан из 100 аварийных помещений общей площадью более 3,3 тыс. кв. м. Это жители аварийных домов на улице Заводской, 1, улице Гоголя, дома 5, 6, 10, улице Полевой, дома 1, 5, улице Рубцова, дома 8в, 8д, 12а, в Дмитровском проезде, дома 30, 32, 34, проезде 1-й Победы, дом 3, улице 2-й Гоголя, дома 3, 4, 6, Дубенском тупике, дом 2.

Территорию вблизи новостройки благоустроили, там установили детскую и спортивную площадки, а также обустроили места для тихого отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.