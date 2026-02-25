В Талдомском построят дом для переселенцев из аварийного жилья

В Талдомском округе в микрорайоне Солнечный продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья, рабочие возводят внутренние стены и перегородки, устанавливают оконные блоки и не только. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» и национального проекта «Инфраструктура для жизни», их планируют завершить до конца 2026 года.

В доме будет пять этажей, в нем разместят 17 однокомнатных, 41 двухкомнатную и 14 трехкомнатных квартир. Туда смогут переехать более 200 жильцов из 27 аварийных домов округа, их переселят из старых построек улиц Вокзальной, Горской, Калязинской, Садовой, Тверской, Шишунова и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.